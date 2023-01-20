Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован. На данный момент ему проводят комплексное обследование в одной из больниц Астаны. Медиа-менеджер Александр Аксютиц считает, что политик нуждается в операции на сердце.
"Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство", — передаёт "КазТАГ".
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