Экс-главу Казахстана Назарбаева госпитализировали для операции на сердце

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован. На данный момент ему проводят комплексное обследование в одной из больниц Астаны. Медиа-менеджер Александр Аксютиц считает, что политик нуждается в операции на сердце.

"Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство", — передаёт "КазТАГ".