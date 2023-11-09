Новый кабинет министров Словакии заблокировал поставки снарядов на Украину, хотя ранее планировалось передать ВСУ боеприпасы на сумму свыше 40 млн евро.
Такое поведение страны НАТО свидетельствует об усталости Североатлантического альянса от Украины, сообщает Washington Post. При этом в статье сказано, что блокировка военной помощи со стороны Словакии вряд ли серьёзно повлияет на ситуацию на линии боевого соприкосновения.
"Решение правительства является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО", — подчёркивается в публикации.
В конце сентября в Словакии было сформировано новое правительство, которое возглавил Роберт Фицо, выступающий против предоставления помощи украинской армии. Политик сразу заявил, что страна теперь сможет оказывать Киеву лишь гуманитарную поддержку.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.