Washington Post: отказ Словакии помогать Киеву говорит об усталости НАТО от Украины

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Новый кабинет министров Словакии заблокировал поставки снарядов на Украину, хотя ранее планировалось передать ВСУ боеприпасы на сумму свыше 40 млн евро.

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Такое поведение страны НАТО свидетельствует об усталости Североатлантического альянса от Украины, сообщает Washington Post. При этом в статье сказано, что блокировка военной помощи со стороны Словакии вряд ли серьёзно повлияет на ситуацию на линии боевого соприкосновения.

"Решение правительства является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО", — подчёркивается в публикации.

В конце сентября в Словакии было сформировано новое правительство, которое возглавил Роберт Фицо, выступающий против предоставления помощи украинской армии. Политик сразу заявил, что страна теперь сможет оказывать Киеву лишь гуманитарную поддержку.