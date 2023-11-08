Новое правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Новое правительство Словакии заблокировало очередной пакет военной помощи Украине на сумму более 40 миллионов евро, передаёт в среду словацкое ТВ.

Фото: openverse by MGlen is licensed under "File:Slovak Prime Minister Robert Fico during the press conference.jpg" by MGlen is licensed under CC BY-SA 3.0.

Проект о выделении 14-го пакета помощи ВСУ, в который должны были войти преимущественно боеприпасы, подготовило прежнее руководство словацкого министерства обороны. Новая власть ожидаемо оказалась против.

Напомним, после выборов 30 сентября в республике было сформировано правительство во главе с лидером партии "Направление — социальная демократия" Робертом Фицо — пророссийским политиком, последовательно выступающим против поддержки Украины.

Проукраинская президент Словакии Зузана Чапутова, имевшая возможность одобрить помощь Украине в переходный период, не стала этого делать во избежание конфронтации с Фицо.

"Одобрение пакета военной помощи нынешнего уходящего правительства создало бы опасный прецедент для процесса смены власти после любых выборов в будущем", — объяснила она.

По данным телеканала, общий объем словацкой помощи Украине превышает 670 миллионов евро.