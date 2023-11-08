Новое правительство Словакии заблокировало очередной пакет военной помощи Украине на сумму более 40 миллионов евро, передаёт в среду словацкое ТВ.
Проект о выделении 14-го пакета помощи ВСУ, в который должны были войти преимущественно боеприпасы, подготовило прежнее руководство словацкого министерства обороны. Новая власть ожидаемо оказалась против.
Напомним, после выборов 30 сентября в республике было сформировано правительство во главе с лидером партии "Направление — социальная демократия" Робертом Фицо — пророссийским политиком, последовательно выступающим против поддержки Украины.
Проукраинская президент Словакии Зузана Чапутова, имевшая возможность одобрить помощь Украине в переходный период, не стала этого делать во избежание конфронтации с Фицо.
"Одобрение пакета военной помощи нынешнего уходящего правительства создало бы опасный прецедент для процесса смены власти после любых выборов в будущем", — объяснила она.
По данным телеканала, общий объем словацкой помощи Украине превышает 670 миллионов евро.
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