Новое правительство Словакии заблокировало очередной пакет военной помощи Украине на сумму более 40 миллионов евро, передаёт в среду словацкое ТВ.

Фото: openverse by MGlen is licensed under "File:Slovak Prime Minister Robert Fico during the press conference.jpg" by MGlen is licensed under CC BY-SA 3.0.