В Англии были задержаны компания мужчин из четверых человек под обвинением в похищении золотого унитаза из Бленхеймского дворца.
Инцидент с похищением драгоценного унитаза из 18-каратного золота произошел в сентябре 2019 года. Эксклюзивная сантехника долгое время стояла в различных музеях и ее стоимость оценивается в 4,8 миллиона долларов.
Заветное сокровище так и не было обнаружено, но в октябре четверых подозреваемых в краже были задержаны полицией. Их обвинили в соответствующих преступлениях, и в настоящее время они находятся под арестом, сообщает "Газета.Ru".
Полиция подчеркнула, что каждый из задержанных имеет право на справедливое судебное разбирательство.
Первое слушание по этому делу назначено на 28 ноября.
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