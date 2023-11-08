В Англии арестовали группу мужчин за кражу золотого унитаза

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В Англии были задержаны компания мужчин из четверых человек под обвинением в похищении золотого унитаза из Бленхеймского дворца.

Фото: openverse.org by gruntzooki is licensed under CC BY-SA 2.0.

Инцидент с похищением драгоценного унитаза из 18-каратного золота произошел в сентябре 2019 года. Эксклюзивная сантехника долгое время стояла в различных музеях и ее стоимость оценивается в 4,8 миллиона долларов.

Заветное сокровище так и не было обнаружено, но в октябре четверых подозреваемых в краже были задержаны полицией. Их обвинили в соответствующих преступлениях, и в настоящее время они находятся под арестом, сообщает "Газета.Ru".

Полиция подчеркнула, что каждый из задержанных имеет право на справедливое судебное разбирательство.

Первое слушание по этому делу назначено на 28 ноября.

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