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Глава МИД Израиля резко ответил генсеку ООН на слова о "кладбище детей" в Газе: "Как тебе не стыдно"

1:10
Мир

Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн резко отреагировал на недавнее заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что сектор Газа становится "кладбищем детей". Коэн поинтересовался, не стыдно ли генеральному секретарю за подобные слова.

Глава МИД Израиля резко ответил генсеку ООН на слова о "кладбище детей" в Газе: "Как тебе не стыдно"
Фото: wikimedia.org by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0

Коэн напомнил Гутеррешу о том, что в секторе Газа удерживают заложников, в том числе и детей.

"Как тебе не стыдно, Антониу Гутерреш! Больше 30 несовершеннолетних, среди которых 9-месячный младенец, а также малыши и дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей, удерживаются против воли в секторе Газа", — парировал израильский министр на своей странице в Сети.

Ранее генсек ООН осудил действия Израиля на территории сектора Газа, в том числе удары по больницам и лагерям беженцев.

"За четыре недели убито больше журналистов, чем в любом другом конфликте за последние три десятилетия. Убито больше сотрудников ООН, чем за любой сопоставимый период в истории нашей организации", — заявил накануне генсек организации.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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