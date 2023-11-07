Глава МИД Израиля резко ответил генсеку ООН на слова о "кладбище детей" в Газе: "Как тебе не стыдно"

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн резко отреагировал на недавнее заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что сектор Газа становится "кладбищем детей". Коэн поинтересовался, не стыдно ли генеральному секретарю за подобные слова.

Фото: wikimedia.org by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0

Коэн напомнил Гутеррешу о том, что в секторе Газа удерживают заложников, в том числе и детей.

"Как тебе не стыдно, Антониу Гутерреш! Больше 30 несовершеннолетних, среди которых 9-месячный младенец, а также малыши и дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей, удерживаются против воли в секторе Газа", — парировал израильский министр на своей странице в Сети.

Ранее генсек ООН осудил действия Израиля на территории сектора Газа, в том числе удары по больницам и лагерям беженцев.

"За четыре недели убито больше журналистов, чем в любом другом конфликте за последние три десятилетия. Убито больше сотрудников ООН, чем за любой сопоставимый период в истории нашей организации", — заявил накануне генсек организации.

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