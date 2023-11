Your browser does not support the audio element.

Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн резко отреагировал на недавнее заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что сектор Газа становится "кладбищем детей". Коэн поинтересовался, не стыдно ли генеральному секретарю за подобные слова.

Фото: wikimedia.org by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0