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Генсек ООН: при операции в Газе погибло наибольшее число сотрудников в истории организации

1:04
Мир

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал, сколько сотрудников организации лишились жизней при эскалации в секторе Газа.

Генсек ООН: при операции в Газе погибло наибольшее число сотрудников в истории организации
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Жертвами палестино-израильского конфликта стали десятки сотрудников ООН, работающих в области оказания гуманитарной помощи. Это число превысило количество погибших за все предыдущие периоды в истории организации, заявил Антониу Гутерреш.

"Согласно сообщениям, за четыре недели было убито больше журналистов, чем за любой другой период конфликта, по крайней мере, за три десятилетия. Было также убито больше сотрудников ООН, специализирующихся на оказании помощи, чем за любой другой сопоставимый период в истории организации", — цитирует генсека РИА Новости.

Уточняется, что Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) назвала количество погибших сотрудников. К понедельнику число жертв достигло 88 человек.

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Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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