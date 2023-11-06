Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль рассказал о ситуации с россиянами, захваченными в плен движением ХАМАС. Его комментарий в понедельник приводит ТАСС.
В переговорах по этому чувствительному вопросу есть прогресс, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не со всеми диалог идет легко, но мы намерены добиться того, чтобы граждане России были освобождены", — заверил он.
"Я слышал об этом, — подтвердил Нофаль. — Мы надеемся на возвращение".
По его данным, в плену у ХАМАС остаются семь-восемь россиян. Гарантом их освобождения должно стать прекращение огня на Ближнем Востоке.
"Надеемся на лучшее", — подытожил дипломат.
Ранее эту же информацию озвучил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. По его словам, МИД РФ передал представителям движения список из восьми человек с российским или двойным гражданством, пропавших в ходе обострения в Газе.
"Что касается мирных граждан, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, мы к ним относимся как к гостям", — сообщил Марзук.
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