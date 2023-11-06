Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Частые ночные позывы в туалет могут быть признаком грозной болезни
Во Франции не понимают, почему Зеленский отказывается говорить с РФ после провала ВСУ
Патриарх Кирилл заявил, что принадлежность к русскому народу должна определяться Православием
The Spectator: тон общения Зеленского с Западом стал другим
В Екатеринбурге на площадь 1905 года вышел протестующий с флагом Украины
Эксперты "За рулём" назвали утеплитель для труб одним из способов ускорить прогрев мотора
Пациент реабцентра в Казани взял в заложники медсестру, чтобы сбежать из клинки
Марков о наступлении ВСУ: "Контрнаступ провалился, но продолжается"
Армия ЦАР и инструкторы ЧВК "Вагнер" отбили у боевиков Мойен-Сидо

Посол Палестины сообщил о судьбе россиян, удерживаемых ХАМАС: "Надеемся на возвращение"

1:16
Мир

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль рассказал о ситуации с россиянами, захваченными в плен движением ХАМАС. Его комментарий в понедельник приводит ТАСС.

Посол Палестины сообщил о судьбе россиян, удерживаемых ХАМАС: "Надеемся на возвращение"
Фото: Московская городская Дума

В переговорах по этому чувствительному вопросу есть прогресс, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не со всеми диалог идет легко, но мы намерены добиться того, чтобы граждане России были освобождены", — заверил он.

"Я слышал об этом, — подтвердил Нофаль. — Мы надеемся на возвращение".

По его данным, в плену у ХАМАС остаются семь-восемь россиян. Гарантом их освобождения должно стать прекращение огня на Ближнем Востоке.

"Надеемся на лучшее", — подытожил дипломат.

Ранее эту же информацию озвучил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. По его словам, МИД РФ передал представителям движения список из восьми человек с российским или двойным гражданством, пропавших в ходе обострения в Газе.

"Что касается мирных граждан, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, мы к ним относимся как к гостям", — сообщил Марзук.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак

Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".

Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"
Валерий Меладзе спел в дуэте с новой девушкой Константина Меладзе
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
Алла Пугачёва замечена в Латвии
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
5 положительных изменений, которые произойдут с вашим организмом после месяца без алкоголя
5 положительных изменений, которые произойдут с вашим организмом после месяца без алкоголя
Последние материалы
The Spectator: тон общения Зеленского с Западом стал другим
В Екатеринбурге на площадь 1905 года вышел протестующий с флагом Украины
Эксперты "За рулём" назвали утеплитель для труб одним из способов ускорить прогрев мотора
Посол Палестины сообщил о судьбе россиян, удерживаемых ХАМАС: "Надеемся на возвращение"
Марков о наступлении ВСУ: "Контрнаступ провалился, но продолжается"
Армия ЦАР и инструкторы ЧВК "Вагнер" отбили у боевиков Мойен-Сидо
Умёр актёр из фильма "Улицы разбитых фонарей" Владимир Белецкий
Haaretz: ЦАХАЛ может начать бои в Газе в течение 48 часов
Спикер Госдумы Володин уверен, что Зеленский плохо кончит
Врач Умнов назвал колбасу из индейки самой безвредной для здоровья человека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников