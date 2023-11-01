Военные ХАМАС могли взять в заложники до шести российских граждан, следует из заявления посла РФ в Израиле Анатолия Викторова.
По его словам, участники палестинского движения держат заложников, в том числе из числа граждан России, в секторе Газа.
Как пояснил дипломат, установлено предварительное местонахождение одной россиянки. Он добавил, что сейчас определяются механизмы её освобождения.
"Уже речь можем вести не о двух, а до пяти, а, может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там", — подчеркнул Викторов в эфире канала "Россия 24".
Ранее представители ХАМАС обнародовали видеоролик с обращением захваченных женщин к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Одна из заложниц напомнила, что израильские власти обещали освободить мирных граждан, но пока не сделали этого.
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