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Посол в Израиле Викторов: до шести граждан РФ могут находиться в заложниках в Газе

0:57
Мир

Военные ХАМАС могли взять в заложники до шести российских граждан, следует из заявления посла РФ в Израиле Анатолия Викторова.

Посол в Израиле Викторов: до шести граждан РФ могут находиться в заложниках в Газе
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, участники палестинского движения держат заложников, в том числе из числа граждан России, в секторе Газа.

Как пояснил дипломат, установлено предварительное местонахождение одной россиянки. Он добавил, что сейчас определяются механизмы её освобождения.

"Уже речь можем вести не о двух, а до пяти, а, может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там", — подчеркнул Викторов в эфире канала "Россия 24".

Ранее представители ХАМАС обнародовали видеоролик с обращением захваченных женщин к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Одна из заложниц напомнила, что израильские власти обещали освободить мирных граждан, но пока не сделали этого.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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