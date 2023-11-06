Киевские власти полностью контролируют местонахождение оружия, полученного от западных партнёров, и его использование, заверил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Украина полностью контролирует ситуацию. Я думаю, что это очередной российский фейк… Чем больше ложь, тем легче людям в нее поверить", — заявил он газете Politico.
По сообщению издания, в соцсетях распространились сведения об утечке западного оружия с Украины — его заметили в секторе Газа.
Ранее об этом же говорили официальные лица — Марджори Тейлор Грин, республиканка от штата Джорджия в палате представителей американского конгресса, а также президент России Владимир Путин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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