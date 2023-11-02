Совбез РФ: к Западу накопились вопросы по чёрному рынку оружия на Украине

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У Совета Безопасности России есть ряд вопросов к США и европейским партнёрам Украины по поставкам оружия, которое оказалось на чёрном рынке, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.

Фото: kyivpost.com

По его словам, вооружение, которое предназначалось ВСУ и Афганистану, можно наблюдать на Ближнем Востоке.

"Почему поставленное ими в Афганистан или на Украину оружие оказалось на чёрном рынке, что мы чётко видим на примере Ближнего Востока", — пояснил РИА Новости Венедиктов.

Ранее в США предложили Пентагону напрямую поставлять оружие в Россию, а не на Украину.

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