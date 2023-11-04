Министр обороны Украины Рустем Умеров провёл телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.
В ходе беседы глава украинского Минобороны выразил признательность Вашингтону за согласование нового пакета помощи Киеву. Кроме того, Умеров прямо напомнил Пентагону о "текущих потребностях Украины", потребовав от США большего количества снарядов для ВСУ.
"Обсудили последние обновления на поле боя и статус подготовки будущих сил. Настоял на текущих потребностях Украины: больше боеприпасов для наших воинов", — написал Умеров в социальной сети X.
Ранее Вашингтон анонсировал новый пакет помощи Киеву на сумму 425 миллионов долларов, который будет включать в себя артиллерийские снаряды, тёплую одежду для бойцов, ПТРК и боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS.
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