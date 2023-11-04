Глава Минобороны Украины призвал США передать Киеву больше боеприпасов

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Министр обороны Украины Рустем Умеров провёл телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Фото: wikipedia.org by Діана Давітян is licensed under CC BY-SA 4.0

В ходе беседы глава украинского Минобороны выразил признательность Вашингтону за согласование нового пакета помощи Киеву. Кроме того, Умеров прямо напомнил Пентагону о "текущих потребностях Украины", потребовав от США большего количества снарядов для ВСУ.

"Обсудили последние обновления на поле боя и статус подготовки будущих сил. Настоял на текущих потребностях Украины: больше боеприпасов для наших воинов", — написал Умеров в социальной сети X.

Ранее Вашингтон анонсировал новый пакет помощи Киеву на сумму 425 миллионов долларов, который будет включать в себя артиллерийские снаряды, тёплую одежду для бойцов, ПТРК и боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS.