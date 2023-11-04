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Forbes: США тайно передали ВСУ мощную бронемашину для прорыва обороны ВС РФ

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Мир

Как минимум одну бронемашину Assault Breacher ВСУ тайно получили от США для прорыва российской обороны, заявили американские аналитики.

Forbes: США тайно передали ВСУ мощную бронемашину для прорыва обороны ВС РФ
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Чтобы не было понимания, какую именно технику Вашингтон передаёт ВСУ, в отчётах её маскируют под графой "оборудование для разминирования".

"Соединённые Штаты незаметно передали Украине, по крайней мере, одну — а возможно, и несколько — своих самых мощных бронемашин", — пишет аналитик Forbes Дэвид Экс.

Этот автомобиль построен на базе танка Abrams, его масса составляет 55 тонн, и он представляет собой одну из самых надёжных и многофункциональных машин для прорыва, резюмировал Экс.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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