Как минимум одну бронемашину Assault Breacher ВСУ тайно получили от США для прорыва российской обороны, заявили американские аналитики.
Чтобы не было понимания, какую именно технику Вашингтон передаёт ВСУ, в отчётах её маскируют под графой "оборудование для разминирования".
"Соединённые Штаты незаметно передали Украине, по крайней мере, одну — а возможно, и несколько — своих самых мощных бронемашин", — пишет аналитик Forbes Дэвид Экс.
Этот автомобиль построен на базе танка Abrams, его масса составляет 55 тонн, и он представляет собой одну из самых надёжных и многофункциональных машин для прорыва, резюмировал Экс.
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