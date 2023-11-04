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Бывший советник Кучмы Соскин назвал Зеленского "чёрным Джокером": "Мы его выбирали?"

0:59
Мир

Киеву необходимо до зимы заключить мир с Россией, так как украинцы пока не понимают, что их ждёт с приходом холодов, заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, действующий лидер Незалежной Владимир Зеленский оказался "чёрным Джокером" для своего же народа.

Бывший советник Кучмы Соскин назвал Зеленского "чёрным Джокером": "Мы его выбирали?"
Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как подчеркнул Соскин, сложно сейчас представить, что украинцы голосовали за Зеленского.

"Мы его выбирали? Нет, я вообще за них не голосовал. Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он чёрный Джокер", — заявил Соскин на своём канале в Сети.

Как уточнил Соскин, с приходом зимы ситуация только усугубится. ВСУ нечем сбивать даже БПЛА, не говоря о серьёзном вооружении. Западные партнёры же начинают отказывать киевскому режиму в помощи.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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