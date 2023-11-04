Бывший советник Кучмы Соскин назвал Зеленского "чёрным Джокером": "Мы его выбирали?"

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Киеву необходимо до зимы заключить мир с Россией, так как украинцы пока не понимают, что их ждёт с приходом холодов, заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, действующий лидер Незалежной Владимир Зеленский оказался "чёрным Джокером" для своего же народа.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как подчеркнул Соскин, сложно сейчас представить, что украинцы голосовали за Зеленского.

"Мы его выбирали? Нет, я вообще за них не голосовал. Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он чёрный Джокер", — заявил Соскин на своём канале в Сети.

Как уточнил Соскин, с приходом зимы ситуация только усугубится. ВСУ нечем сбивать даже БПЛА, не говоря о серьёзном вооружении. Западные партнёры же начинают отказывать киевскому режиму в помощи.

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