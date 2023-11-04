Киеву необходимо до зимы заключить мир с Россией, так как украинцы пока не понимают, что их ждёт с приходом холодов, заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, действующий лидер Незалежной Владимир Зеленский оказался "чёрным Джокером" для своего же народа.
Как подчеркнул Соскин, сложно сейчас представить, что украинцы голосовали за Зеленского.
"Мы его выбирали? Нет, я вообще за них не голосовал. Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он чёрный Джокер", — заявил Соскин на своём канале в Сети.
Как уточнил Соскин, с приходом зимы ситуация только усугубится. ВСУ нечем сбивать даже БПЛА, не говоря о серьёзном вооружении. Западные партнёры же начинают отказывать киевскому режиму в помощи.
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