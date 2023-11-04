Экс-сенатор США Блэк: обе партии США поддерживают помощь Израилю. По Украине есть вопросы

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Обе партии США поддерживают помощь Израилю, однако не могут договориться о финансировании Киева, заявил бывший сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк. По его словам, градус споров по данному вопросу планомерно растёт.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Как подчеркнул Блэк, американское общество не понимает, почему деньги налогоплательщиков идут на помощь государству, настолько далёкому от США, а собственные границы страны остаются в плачевном состоянии.

"Украина — это вчерашние новости, — заявил Блэк РИА Новости. — Обе партии поддерживают помощь Израилю, однако помощь Украине является предметом больших споров".

Как подчеркнул сенатор, сейчас акцент политического внимания полностью сместился на сектор Газа, а Украина осталась на задворках информационного поля.

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