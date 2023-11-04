Обе партии США поддерживают помощь Израилю, однако не могут договориться о финансировании Киева, заявил бывший сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк. По его словам, градус споров по данному вопросу планомерно растёт.
Как подчеркнул Блэк, американское общество не понимает, почему деньги налогоплательщиков идут на помощь государству, настолько далёкому от США, а собственные границы страны остаются в плачевном состоянии.
"Украина — это вчерашние новости, — заявил Блэк РИА Новости. — Обе партии поддерживают помощь Израилю, однако помощь Украине является предметом больших споров".
Как подчеркнул сенатор, сейчас акцент политического внимания полностью сместился на сектор Газа, а Украина осталась на задворках информационного поля.
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