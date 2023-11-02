В гости к российскому олигарху пришла финская полиция

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Игорь Кесаев купил остров Котасаари в 2020 году, весной того же года власти муниципалитета одобрили проект постройки на острове "частного курорта". По данным финских журналистов, сумма сделки составила 700 тысяч евро. Против Игоря Кесаева в апреле 2022 года, после начала СВО, ввели санкции ЕС и Великобритания. В том же месяце финские правоохранители захватили остров.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

"Мы ищем имущество, подлежащее аресту, и следственные материалы", — сообщил руководитель спецподразделения судебных приставов Аки Виртанен.

О том, что "табачный король" Игорь Кесаев (занимал 28-е место в российском списке Forbes) возводит дом на острове на юго-востоке Финляндии, стало известно финским СМИ зимой 2021 года. Тогда Кесаев сделал запрос в муниципалитет Пуумалы на разрешение построить индивидуальный причал с набережной.

В плане строительства значились главное здание площадью 420 кв. м, гостевой дом на 530 кв. м, сауна на 100 кв. м. и дом для персонала площадью 150 кв. м. Также планировалась постройка 24-метрового бетонного причала, 16-метрового пешеходного моста и беговой дорожки. Известно, что на острове имеется несколько построек и вертолетная площадка. Площадь всей собственности составляет более 20 га.

Состояние Игоря Кесаева Forbes оценивает в 3,5 млрд долларов. Вместе с партнером он владеет дистрибьюторской группой "Мегаполис" — крупнейшим продавцом сигарет в России, а также "ДКБР Мега Ритейл Групп" (51% холдинга, в который входят сети "Дикси", "Бристоль" и "Красное & Белое".