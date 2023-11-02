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В Бирмингеме задержан мужчина после инцидента с покрашенными мышами в McDonald's

0:45
Мир

"32-летний мужчина был задержан, после того как на видео онлайн было видно, как пропалестинские протестующие выпускают живых мышей в трех ресторанах McDonald's в Бирмингеме", — говорится в сообщении телеканала.

В Бирмингеме задержан мужчина после инцидента с покрашенными мышами в McDonald's
Фото: https://adonius.club/

30 октября вечером сторонник Палестины выпустил в ресторане быстрого питания McDonald's в английском Бирмингеме десятки мышей, покрашенных в цвета палестинского флага. Такая акция протеста была проведена в связи с решением сети отправить израильским военным тысячи бесплатных обедов. На следующий день похожая акция прошла еще в двух ресторанах McDonald's в Бирмингеме, однако пока не ясно, связаны ли эти инциденты.

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Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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