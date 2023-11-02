"32-летний мужчина был задержан, после того как на видео онлайн было видно, как пропалестинские протестующие выпускают живых мышей в трех ресторанах McDonald's в Бирмингеме", — говорится в сообщении телеканала.Фото: https://adonius.club/
30 октября вечером сторонник Палестины выпустил в ресторане быстрого питания McDonald's в английском Бирмингеме десятки мышей, покрашенных в цвета палестинского флага. Такая акция протеста была проведена в связи с решением сети отправить израильским военным тысячи бесплатных обедов. На следующий день похожая акция прошла еще в двух ресторанах McDonald's в Бирмингеме, однако пока не ясно, связаны ли эти инциденты.
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