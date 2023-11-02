Территория Украины может стать меньше ещё на пять областей. Такой прогноз сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России", — сказал Риттер в материале для Consortium News.
Разведчик напомнил о происходящем в районе Купянска Харьковской области, где ВС РФ формируют новый полукотёл, который потребует от ВСУ определённых действий — либо отхода назад, либо введения дополнительных резервов, хотя таковых уже и нет.
Если будет так, то русские получат возможность для наступления на других участках, добавил Риттер.
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