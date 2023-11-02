Экс-разведчик Риттер считает, что Украина лишится ещё пяти областей

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Территория Украины может стать меньше ещё на пять областей. Такой прогноз сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

"Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России", — сказал Риттер в материале для Consortium News.

Разведчик напомнил о происходящем в районе Купянска Харьковской области, где ВС РФ формируют новый полукотёл, который потребует от ВСУ определённых действий — либо отхода назад, либо введения дополнительных резервов, хотя таковых уже и нет.

Если будет так, то русские получат возможность для наступления на других участках, добавил Риттер.