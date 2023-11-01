Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять ещё 20-30 процентов земель

Украинское руководство может потерять ещё ряд земель, если не примет условия РФ по урегулированию конфликта. Об этом сообщил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, по меньшей мере пять регионов — это "законные объекты освобождения", ведь киевский режим не хочет заключать мирный договор.

"Если Украина не добьётся прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять ещё 20-30 процентов земель", — отметил Риттер в эфире Ask the Inspector.

Как пояснил экс-разведчик, при таком сценарии Украина исчезнет в том виде, в котором она существует сейчас, а президенту страны Владимиру Зеленскому придётся отказаться от власти.

Ранее бывший морской пехотинец США Мэтью Хо заявил, что на Украине произойдёт коллапс, если Запад перестанет финансировать киевский режим.