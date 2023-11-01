Если Вашингтон остановит финансовую поддержку Киева, Украина столкнётся с коллапсом практически на всех уровнях. Такое мнение выразил бывший морпех США Мэтью Хо.
Как напомнил экс-военнослужащий, США предоставляют Украине средства, благодаря которым Киев может выплачивать зарплату государственным служащим.
По его словам, в случае прекращения поддержки украинские чиновники останутся без денег. Он считает, что при таком сценарии на Украине также не смогут ходить поезда. Работа на разных объектах инфраструктуры остановится, уточнил экс-морпех.
"Наступит коллапс на многих уровнях", — подчеркнул Хо в эфире Judging Freedom.
Он предрёк Украине судьбу Афганистана, поскольку Запад теряет интерес к этой стране из-за палестино-израильского конфликта и провального наступления ВСУ.
Ранее журналисты Myśl Polska заявили, что украинское командование пустило в ход последние резервы на фоне успешного продвижения российских войск.
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