Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось перебрасывать на фронт последние резервы из-за успехов ВС России, заявили польские аналитики. По их мнению, на такой отчаянный шаг командование пошло из-за ощутимых провалов украинской армии.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.