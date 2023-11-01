Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось перебрасывать на фронт последние резервы из-за успехов ВС России, заявили польские аналитики. По их мнению, на такой отчаянный шаг командование пошло из-за ощутимых провалов украинской армии.
Как подчеркнули польские аналитики, в конце сентября российская сторона перешла к основательной обороне позиций, и у ВСУ не оставалось выхода, как задействовать "последние резервы".
"На многих участках для украинской стороны стали возникать кризисные ситуации. Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы", — пишет автор Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.
Он подчеркнул, что только "дилетант" бы стал отрицать успехи на фронте российской стороны.
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