Myśl Polska: Залужный пустил в ход последние резервы ВСУ из-за успехов России

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Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось перебрасывать на фронт последние резервы из-за успехов ВС России, заявили польские аналитики. По их мнению, на такой отчаянный шаг командование пошло из-за ощутимых провалов украинской армии.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Как подчеркнули польские аналитики, в конце сентября российская сторона перешла к основательной обороне позиций, и у ВСУ не оставалось выхода, как задействовать "последние резервы".

"На многих участках для украинской стороны стали возникать кризисные ситуации. Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы", — пишет автор Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

Он подчеркнул, что только "дилетант" бы стал отрицать успехи на фронте российской стороны.

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