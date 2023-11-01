Украинцы вне себя: Ляшко, вместо того чтобы воевать, распевает русские песни

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Скандально известный украинский политик Олег Ляшко в очередной раз навлёк на себя гнев соотечественников. В Сети всплыло видео, на котором экс-нардеп вместе со своим охранником развлекается в караоке, при этом, что особенно возмутило укропатриотов, распевая русские песни.

Фото: соцсети by Олег Ляшко

Неизвестно, когда были сняты эти кадры, но завирусились они только сейчас. И сам Ляшко, и его телохранитель должны быть на фронте, напомнил популярный украинский телеграм-канал "Труха", выложивший запись.

"У них свой фронт", — с сарказмом прокомментирован ролик.

По данным канала, телохранитель политика Евгений Стипанюк, запечатлённый на видео, живёт в Киеве, но продолжает получать "100 тысяч боевых" (более 250 тысяч рублей по текущему курсу).

Бывший лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, в России внесённый в список террористов и экстремистов, выплыл на вершины политической популярности в мутных водах Майдана. Тогда же получили огласку грешки его молодости — уголовное преследование и участие в гей-порно.

Ляшко баллотировался на пост президента Украины, заседал в Раде нескольких созывов, устраивая там драки и скандалы. Осенью 2022-го принял присягу и отправился на фронт, где, вопреки своим громким заявлениям, предпочитал отсыпаться подальше от передовой.