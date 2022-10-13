В Сети появилась фотография спящего солдата Олега Ляшко. Ранее он был депутатом Верховной рады Украины и лидером "Радикальной партии".
На днях в седи появилось видео, как бывший народный депутат Ляшко принял присягу и вступил в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Местным СМИ он рассказывал о своём желании служить и высмеивал тех, кто уклоняется от призыва.
Недавно в Сети появились фото спящего Ляшко под украинским флагом. Украинские СМИ растиражировали фотографию и подписали снимок: "Солдат спит — служба идёт".
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