В Сети высмеяли фото спящего солдата Ляшко: "Солдат спит — служба идет"

В Сети появилась фотография спящего солдата Олега Ляшко. Ранее он был депутатом Верховной рады Украины и лидером "Радикальной партии".

На днях в седи появилось видео, как бывший народный депутат Ляшко принял присягу и вступил в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Местным СМИ он рассказывал о своём желании служить и высмеивал тех, кто уклоняется от призыва.

Недавно в Сети появились фото спящего Ляшко под украинским флагом. Украинские СМИ растиражировали фотографию и подписали снимок: "Солдат спит — служба идёт".