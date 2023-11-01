Немецкий бизнесмен Дотком: Запад впустую тратит деньги на поддержку Украины

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Запад напрасно тратит деньги на предоставление финансовой и военной помощи Киеву. Такое мнение выразил немецко-финский бизнесмен Ким Дотком.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, Вооружённые силы РФ способны в любой момент нанести поражение украинской армии. Помимо этого, он добавил, что Украина стала "чёрной дырой" для западных вооружений, снарядов и денег.

"Россия может в любой момент сокрушить Украину", — подчеркнул Дотком в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Как напомнил бизнесмен, западные лидеры не собираются отказываться от спонсирования Киева, несмотря на то, что уже предоставили ВСУ колоссальную поддержку.

Ранее Дотком призвал США наладить отношения с РФ, Китаем и странами Ближнего Востока во избежание "неконтролируемого краха".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.