Запад напрасно тратит деньги на предоставление финансовой и военной помощи Киеву. Такое мнение выразил немецко-финский бизнесмен Ким Дотком.
По его словам, Вооружённые силы РФ способны в любой момент нанести поражение украинской армии. Помимо этого, он добавил, что Украина стала "чёрной дырой" для западных вооружений, снарядов и денег.
"Россия может в любой момент сокрушить Украину", — подчеркнул Дотком в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Как напомнил бизнесмен, западные лидеры не собираются отказываться от спонсирования Киева, несмотря на то, что уже предоставили ВСУ колоссальную поддержку.
Ранее Дотком призвал США наладить отношения с РФ, Китаем и странами Ближнего Востока во избежание "неконтролируемого краха".
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.