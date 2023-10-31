В Севастополе раздался сигнал воздушной тревоги. Об этом горожан проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!", — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Сигнал тревоги зазвучал в в 21.58 мск.
30 октября Минобороны РФ сообщило о запуске украинской стороной восьми ракет Storm Shadow по территории Крыма. Все ракеты были сбиты российскими системами ПВО.
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