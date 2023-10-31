В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе раздался сигнал воздушной тревоги. Об этом горожан проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

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"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!", — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Сигнал тревоги зазвучал в в 21.58 мск.

30 октября Минобороны РФ сообщило о запуске украинской стороной восьми ракет Storm Shadow по территории Крыма. Все ракеты были сбиты российскими системами ПВО.