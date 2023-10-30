Российские средства ПВО поразили две воздушные цели в небе над Севастополем. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
Глава Севастополя отметил, что речь идёт о предварительной информации по поводу случившегося.
"По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки", — написал Развожаев в своём Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что обломки рухнули в нескольких местах города: на территории школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.
Развожаев обратился к жителям Севастополя, призвав их оставаться спокойными.
Ранее в городе было объявлена воздушная тревога, на фоне которой появилась информация о работе ПВО.
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