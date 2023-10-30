В небе над Севастополем были сбиты две воздушные цели

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские средства ПВО поразили две воздушные цели в небе над Севастополем. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: wikimedia.org by This photograph was taken with a Canon PowerShot SX40 IS is licensed under CC BY-SA 3.0

Глава Севастополя отметил, что речь идёт о предварительной информации по поводу случившегося.

"По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки", — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что обломки рухнули в нескольких местах города: на территории школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.

Развожаев обратился к жителям Севастополя, призвав их оставаться спокойными.

Ранее в городе было объявлена воздушная тревога, на фоне которой появилась информация о работе ПВО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.