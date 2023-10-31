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Spiegel: глава МИД Германии Анналена Бербок чуть не сорвали встречу с эмиром Катара из-за критики

1:50
Мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не потеряла возможность встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за критики, высказанной в интервью. Об этом заявил обозреватель Spiegel Кристоф Шульт.

Spiegel: глава МИД Германии Анналена Бербок чуть не сорвали встречу с эмиром Катара из-за критики
Фото: openverse.org by boellstiftung is licensed under CC BY-SA 2.0

"Доподлинно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нём в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF", — говорится в статье.

Согласно информации, данной в статье, Бербок перед встречей с эмиром Катара заявила на телевидении, что одной из основных тем её беседы с ним будет "требование об отказе от спонсирования терроризма". В статье приводятся слова главы МИД Германии, где она утверждает, что "страны, такие как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе".

Эти комментарии со стороны Бербок могли бы стать причиной отмены встречи. Тем не менее в итоге эмир Катара всё же встретился с министром иностранных дел Германии в Берлине.

Эмир объяснил Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и находятся под строгим контролем.

Глава МИД Германии неоднократно попадала в центр скандалов связанных с её заявлениями. В январе она объявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России" и призвала их делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. Это заявление вызвало жёсткую критику многих политиков, и некоторые даже призвали её уйти в отставку. В последующем она признала свою ошибку.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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