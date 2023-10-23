Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок не понравилась радость Владимира Путина.
Глава МИД Германии посчитала, что президент России выказывает радость по поводу конфликта в Израиле. Она пообещала, что Евросоюз будет ещё более внимательно следить за происходящим на Украине.
"Мы видим, что российский президент, конечно, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. Именно поэтому мы смотрим на Украину ещё внимательнее, чем мы это делали в прошлом", — заявила Бербок.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер упрекнул Бербок в том, что она слишком эмоционально реагирует на всё, что связано с Владимиром Путиным.
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