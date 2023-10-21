Экс-канцлер Германии Шрёдер считает, что Бербок слишком даёт волю эмоциям, когда речь идёт о Путине

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Главе МИД ФРГ Анналене Бербок нельзя поддаваться эмоциям, когда речь идёт о российско-немецких отношениях и о лидере РФ Владимире Путине. На это указал экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Фото: openverse.org

Россия всё равно будет Россией, вне зависимости от того, что находится у власти в этой стране, отметил политик. А Бербок позволяет себе слишком много эмоций, что недопустимо для политика и дипломата, учитывая то, что это вредит национальным интересам государства, лицом которого она является.

"Германия заинтересована в экономических и политических отношений с РФ, даже если это будет сложно. Если политика сводится к эмоциям, как в случае с Бербок, то это неправильно", — отметил Шрёдер в интервью изданию Berliner Zeitung.

Бербок много раз выступала с критикой Путина и России. Сам же Шрёдер признался, что считает Путина своим другом, и не собирается делать вид, что это не так, только чтобы кому-то угодить.