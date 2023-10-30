Экс-разведчик США Риттер: русские выводят из строя огромное количество орудий, переданных Киеву Западом

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Украинские склады, в которых находятся переданные Западом боеприпасы, в огромных количествах уничтожаются российской армией. На это обратил внимание бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Русские взрывают большое количество их оборудования. Они стали очень хорошо выявлять и уничтожать склады в отдаленных от передовой районах", — подчеркнул Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Разведчик заметил, что ВСУ тратят очень много боеприпасов. А если вспомнить, что они неважно готовы к ведению боевых действий, эксплуатация артиллерии зачастую ведётся неправильно, поэтому техника быстро выходит из строя.

На основании этого можно сказать, что российские бойцы занимают доминирующие позиции в условиях дальнего и ближнего боя, добавил Риттер.