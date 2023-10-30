Украинские склады, в которых находятся переданные Западом боеприпасы, в огромных количествах уничтожаются российской армией. На это обратил внимание бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Русские взрывают большое количество их оборудования. Они стали очень хорошо выявлять и уничтожать склады в отдаленных от передовой районах", — подчеркнул Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
Разведчик заметил, что ВСУ тратят очень много боеприпасов. А если вспомнить, что они неважно готовы к ведению боевых действий, эксплуатация артиллерии зачастую ведётся неправильно, поэтому техника быстро выходит из строя.
На основании этого можно сказать, что российские бойцы занимают доминирующие позиции в условиях дальнего и ближнего боя, добавил Риттер.
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