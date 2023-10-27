Экс-разведчик США Риттер: российская армия окончательно уничтожает остатки ВСУ

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Из-за действий российских военных ВСУ будут окончательно уничтожены. Такой прогноз сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: wikimedia.org by Pavel Adzhigildaev is licensed under CC BY-SA 3.0

Офицер предупредил, что ликвидация украинской армии может быть масштабной и быстрой ввиду отсутствия у её авиации.

"Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск. Они могут сделать это сейчас с большим размахом, потому что у ВСУ не осталось никакой авиации", — рассказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Разведчик обратил внимание, что российская система ПВО работает в зоне украинского конфликта настолько активно и оперативно, что украинские пилоты не желают поднимать в воздух свои самолёты, так как зенитно-ракетные комплексы ВС РФ испепеляют их уже на взлёте.