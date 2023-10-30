Мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что проведение мероприятий в поддержку Палестины и нападения на еврейские учреждения свидетельствуют о наличии проблемы антисемитизма в Германии, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Die Berliner Zeitung.
Вегнер подчеркнул, что каждый, кто живет в Германии, должен осознавать, что общество в стране является открытым и многонациональным. Мэр города выразил убеждение, что в таком обществе не должно быть места ненависти, антисемитизму и антиизраильской пропаганде.
Кроме того, берлинский мэр также выразил недовольство политикой интеграции мигрантов, проводимой федеральным правительством Германии, которая, по его мнению, способствует увеличению антисемитских настроений в обществе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера