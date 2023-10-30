Немецко-финский бизнесмен Ким Дотком спрогнозировал конец цивилизации в её прежнем виде и состоянии.
По его словам, однажды "мир разрушится", и многим людям, которые сейчас критикуют РФ, придётся спуститься в ядерный бункер. Однако даже в таких условиях они не изменят своё поведение, считает предприниматель.
Как подчеркнул Дотком в социальной сети X (бывшая Twitter*), человечество "стремительно приближается к концу цивилизации".
При этом бизнесмен не пояснил, что именно произойдёт с миром и какая сторона применит ядерные вооружения.
Ранее представители Пентагона заявили о планах по выпуску нового типа ядерной бомбы в США. Такое решение было принято из-за быстро меняющихся условий нацбезопасности, пояснили в американском Минобороны.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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