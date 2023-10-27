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В Пентагоне заявили о намерении США выпускать новый тип ядерной бомбы

1:22
Мир

Согласно заявлению Пентагона, Соединенные Штаты планируют создать новый тип ядерной бомбы B61. Министерство обороны сообщило, что этот современный вариант, получивший обозначение B61-13, будет производиться Национальным управлением по ядерной безопасности Министерства энергетики США. Это решение принято в связи с быстро меняющимися условиями безопасности, сообщает ТАСС.

В Пентагоне заявили о намерении США выпускать новый тип ядерной бомбы
Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Помощник министра обороны по политике в космической сфере Джон Пламб отметил, что производство B61-13 предусматривает замену устаревших типов ядерных бомб, таких как B61-7, но общее количество ядерного оружия в арсенале США не увеличится.

Новая ядерная бомба B61-13 будет обладать мощностью, сравнимой с B61-7, но превышающей мощность B61-12. Подробности о мощности изделия не раскрываются. Кроме того, новый тип бомбы будет доставляться с помощью современных самолётов.

Россия выразила обеспокоенность по поводу этих планов США и указала на провокационный характер таких действий, которые противоречат заявлениям о стремлении к полному ядерному разоружению.

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Краткая история ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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