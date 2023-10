Your browser does not support the audio element.

Согласно заявлению Пентагона, Соединенные Штаты планируют создать новый тип ядерной бомбы B61. Министерство обороны сообщило, что этот современный вариант, получивший обозначение B61-13, будет производиться Национальным управлением по ядерной безопасности Министерства энергетики США. Это решение принято в связи с быстро меняющимися условиями безопасности, сообщает ТАСС.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.