Израильская полиция разрешила провести митинг у дома Нетаньяху

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Израильская полиция дала разрешение на проведение акции протеста у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Об этом решении сообщила The Times of Israel со ссылкой на заявление полиции. Сотрудники правоохранительных органов подчеркивают, что право на протест является фундаментальным элементом демократической нации. Однако они подчеркивают, что демонстрация должна проводиться в соответствии с местными законами и любыми инструкциями, предоставленными службой командования тылом.

Фото: личная страница Биньямина Нетаньяху в facebook.com

Акция протеста, организованная лицами, недовольными действиями израильского правительства, запланирована на вечер субботы, 28 октября.

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