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Израильская полиция разрешила провести митинг у дома Нетаньяху

0:46
Мир

Израильская полиция дала разрешение на проведение акции протеста у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Об этом решении сообщила The Times of Israel со ссылкой на заявление полиции. Сотрудники правоохранительных органов подчеркивают, что право на протест является фундаментальным элементом демократической нации. Однако они подчеркивают, что демонстрация должна проводиться в соответствии с местными законами и любыми инструкциями, предоставленными службой командования тылом.

Израильская полиция разрешила провести митинг у дома Нетаньяху
Фото: личная страница Биньямина Нетаньяху в facebook.com

Акция протеста, организованная лицами, недовольными действиями израильского правительства, запланирована на вечер субботы, 28 октября.

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В ТУРЦИИ НАЧАЛИСЬ митинги в поддержку Палестины Хамас Израиль новости
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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