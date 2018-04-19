СМИ: Турция вывела свой золотой запас из США

Руководство Центрального банка Турции возвратило на родину золотой запас, ранее находившийся в Федеральной резервной системе США.

По данным информагентства Trend, на хранении в ФРС США находилось 220 тонн золота ЦБ Турции.

При этом два других турецких банка - Ziraat и Vakifbank - также приступили к возвращению своих золотых запасов из США. Их совокупный "золотой актив"на хранении американских финансово-кредитных учреждений оценивается в 95 т.

По данным на марта 2018 года, резервы Центробанка Турции в золоте составляли $ 25,3 млрд.

Аналитики связывают такое решение с ухудшением отношений между Анкарой и Вашингтоном, и с проблемами на внутреннем финансовом рынке.

Напомним, что ранее Want China Times со ссылкой на Duowei News сообщало - по мнению аналитиков, "накопленные Китаем колоссальные золотые резервы позволяют КНР обрушить валюту США". Издания также отмечали, что Россия в два раза увеличила свои золотовалютные резервы с 2005 года.

Добавим, что в 2014 году мировые экономисты стали бить тревогу - так The Daily Telegraph насторожено писал "Кремль, пользуясь падением цен, скупил 55 тонн этого ценного металла - намного больше, нежели другие страны".

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