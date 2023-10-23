Украинский лидер Владимир Зеленский даёт согласие на проведение каждой крупной операции украинских спецслужб, в частности, СБУ и ГУР. Об этом сообщила газета Washington Post.
"Ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проходит без разрешения, негласного или какого-либо другого, от Зеленского", — сказано в статье.
До этого авторы издания заявили о причастности украинских спецслужб к организации террористических актов, результатом которых стала гибель гражданских лиц, в том числе Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.
Ранее экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко поведал корреспондентам журнала Economist про существование отдельного подразделения внутри спецслужбы, задачей которого является организация убийств.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".