В Службе безопасности Украины появилось подразделение для работы с британской MI6.
Как сообщает газета Washington Post, в СБУ было создано "шестое управление", которое призвано взаимодействовать с секретной разведывательной службой МИД Великобритании — MI6.
Западные разведки оказывают СБУ активную помощь. В сотрудничестве с ЦРУ существует "пятое управление", призванное принимать "активные меры против России".
Ранее начальник ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что армия Украины выбилась из графика.
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Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".