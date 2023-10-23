В СБУ было создано "шестое управление" для взаимодействия с MI6 Британии

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В Службе безопасности Украины появилось подразделение для работы с британской MI6.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщает газета Washington Post, в СБУ было создано "шестое управление", которое призвано взаимодействовать с секретной разведывательной службой МИД Великобритании — MI6.

Западные разведки оказывают СБУ активную помощь. В сотрудничестве с ЦРУ существует "пятое управление", призванное принимать "активные меры против России".

Ранее начальник ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что армия Украины выбилась из графика.