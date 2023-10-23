В США появится собственное ядерное топливо для АЭС

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В США впервые было запущено производство топлива для атомных электростанций на их собственной территории, причем это было осуществлено с применением американских технологий.

Фото: Openverse

Компания Centrus Energy, специализирующаяся на производстве ядерного топлива (ЯТ), начала обогащение урана на единственном центрифужном заводе в Пикетоне, штат Огайо. Планируется, что первая партия низкообогащенного урана (HALEU) будет получена в конце октября.

Компания Centrus подчеркнула, что это первое предприятие в США, занимающееся производством HALEU, получившее лицензию от Комиссии по ядерному регулированию.

До этого момента США были зависимы от импорта ядерного топлива для своих атомных реакторов, хотя в стране функционирует около 99 атомных электростанций.

Теперь же США запустили первое производство топлива для атомных электростанций на своей территории с использованием американских технологий. Следует отметить, что сам завод был построен еще в 1954 году и получил второе дыхание благодаря этому новому проекту.

Важно также отметить, что Вашингтон обеспечивает стратегическую безопасность в области ядерного вооружения. Хотя в стране производится ядерный уран для военных нужд, это осуществляется с использованием другой технологии, сообщает oilcapital.ru.