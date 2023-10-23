NYT: власти США опасаются слухов о том, что они тайно управляют Израилем

В Белом доме опасаются, что по всему миру поползут слухи о тайном контроле США над Израилем, передаёт New York Times.

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По информации издания, Вашингтон не заинтересован в наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, однако не может прямо запретить Израилю отказаться от этого шага.

"Американские чиновники опасаются подыгрывать давно распространяемой Ираном и его союзниками риторике, что США тайно контролируют Израиль", — сказано в публикации.

Как пояснили журналисты, Белый дом не хочет быть втянутым в прямое противостояние с армией Ирана на Ближнем Востоке, поэтому пытается проводить осторожную политику. В материале подчёркивается, что американские дипломаты и чиновники долго сочиняют тексты для своих выступлений перед тем, как что-либо сказать о палестино-израильском конфликте.

Ранее в Пентагоне заявили, что Израиль получит артиллерийские снаряды, которые изначально планировалось поставить на Украину.