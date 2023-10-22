NYT: США передадут обещанные Украине артиллерийские снаряды Израилю

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Вашингтон решил отдать Израилю артиллерийские снаряды, которые изначально были предназначены для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The New York Times.

Фото: openverse.org

По информации издания, Украина и Израиль теперь являются соперниками, поскольку США решили помогать сразу двум государствам. Как напомнили журналисты, глава Белого дома Джо Байден обещал не ставить один конфликт выше другого.

"Но несколькими часами ранее представитель Минобороны заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль", — подчёркивается в статье.

В материале сказано, что боеприпасы нужны и украинским, и израильским военнослужащим, однако пока неизвестно, сможет ли Пентагон поддерживать этот спрос. Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх пообещала обеспечить устойчивые поставки вооружений Израилю, пишет NYT.

Ранее обозреватели Forbes заявили, что Вашингтон передал Киеву просроченные или устаревшие модификации дальнобойных ракет ATACMS.