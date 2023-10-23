Экс-премьер Украины Азаров: Киев не заготовил к зиме необходимые запасы угля и газа

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил об абсолютной неготовности Киева к зимнему сезону.

Фото: Openverse

По его словам, существующих энергетических ресурсов не хватит для всех граждан страны. Помимо этого, он отметил, что в украинских регионах не были организованы плановые работы по подготовке предприятий к зиме.

"Угля заготовлено примерно в три-четыре раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит", — подчеркнул политик в Telegram.

Ранее исследователь из Великобритании Джек Уотлинг призвал Киев подготовиться к "тяжёлой зиме". Он убеждён: в холодный период российская армия будет наносить удары по объектам украинской критической инфраструктуры. Как уточнил эксперт, энергокризис на Украине обострится.