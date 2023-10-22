Украинцам нужно готовиться к ударам российской стороны по критической инфраструктуре зимой, заявил научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.
По его словам, зима для украинских граждан будет "тяжёлой".
"Украине следует готовиться к тяжёлой зиме. <…>. Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба", — заявил Уотлинг в статье для RUSI.
Как отметил научный сотрудник, проблемы ждут не только с энергетическими ресурсами на фоне ударов РФ по критической инфраструктуре, но и военных на фронте. Россия планомерно наращивает производство оружия, тогда как Киев не сможет поддерживать даже текущее количество имеющихся боеприпасов.
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