RUSI: Украине необходимо готовиться к тяжёлой зиме и ударам России

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинцам нужно готовиться к ударам российской стороны по критической инфраструктуре зимой, заявил научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.

Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

По его словам, зима для украинских граждан будет "тяжёлой".

"Украине следует готовиться к тяжёлой зиме. <…>. Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба", — заявил Уотлинг в статье для RUSI.

Как отметил научный сотрудник, проблемы ждут не только с энергетическими ресурсами на фоне ударов РФ по критической инфраструктуре, но и военных на фронте. Россия планомерно наращивает производство оружия, тогда как Киев не сможет поддерживать даже текущее количество имеющихся боеприпасов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.