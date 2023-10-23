Спецоперация на Украине, которую начала Россия, серьёзно ослабила влияние США на Ближнем Востоке, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, ранее восточные страны считались с Вашингтоном, а теперь требуют от американцев "убраться вон".
Как уточнил Джонсон, ранее, когда между Израилем и его оппонентами вспыхивал конфликт, Вашингтон начинал "негласную" работу с ближайшими соседями Тель-Авива, чтобы "сгладить ситуацию", однако с началом СВО всё изменилось.
"Она (спецоперация. — Прим. ред.) полностью разрушила старый миропорядок, при котором США доминировали на Ближнем Востоке, — пояснил аналитик в эфире Dialogue works. — Америка негласно работала с Иорданией, Египтом или Саудовской Аравией, чтобы попытаться сгладить ситуацию, остановить убийства и развести враждующих по углам. Теперь всё иначе".
Как подчеркнул Джонсон, теперь же страны Ближнего Востока в лучшем случае игнорируют попытки США вмешаться, а в худшем, требуют "убраться вон" с их территории.
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