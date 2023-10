Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: российская СВО ослабила США на Ближнем Востоке — страны игнорируют Вашингтон

Спецоперация на Украине, которую начала Россия, серьёзно ослабила влияние США на Ближнем Востоке, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, ранее восточные страны считались с Вашингтоном, а теперь требуют от американцев "убраться вон".

Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

Как уточнил Джонсон, ранее, когда между Израилем и его оппонентами вспыхивал конфликт, Вашингтон начинал "негласную" работу с ближайшими соседями Тель-Авива, чтобы "сгладить ситуацию", однако с началом СВО всё изменилось.

"Она (спецоперация. — Прим. ред.) полностью разрушила старый миропорядок, при котором США доминировали на Ближнем Востоке, — пояснил аналитик в эфире Dialogue works. — Америка негласно работала с Иорданией, Египтом или Саудовской Аравией, чтобы попытаться сгладить ситуацию, остановить убийства и развести враждующих по углам. Теперь всё иначе".

Как подчеркнул Джонсон, теперь же страны Ближнего Востока в лучшем случае игнорируют попытки США вмешаться, а в худшем, требуют "убраться вон" с их территории.

