В секторе Газа "не будет прекращения огня" даже после освобождения 200 пленных ХАМАС из сектора Газа, сообщил высокопоставленный израильский чиновник.
Он уточнил, что по переговорам для освобождения заложников из сектора Газа свои "усилия" прикладывают США и Катар.
"Высокопоставленный израильский чиновник сообщил CNN, что в секторе Газа "не будет прекращения огня" на фоне усилий США и Катара по освобождению более 200 заложников, удерживаемых там ХАМАС", — передаёт CNN со ссылкой на источник.
Однако чиновник подчеркнул, что Израиль стремится "как можно быстрее" освободить граждан, которые находятся у движения ХАМАС в заложниках.
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