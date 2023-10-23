CNN: обмен заложниками из сектора Газа не станет поводом для режима прекращения огня

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В секторе Газа "не будет прекращения огня" даже после освобождения 200 пленных ХАМАС из сектора Газа, сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Он уточнил, что по переговорам для освобождения заложников из сектора Газа свои "усилия" прикладывают США и Катар.

"Высокопоставленный израильский чиновник сообщил CNN, что в секторе Газа "не будет прекращения огня" на фоне усилий США и Катара по освобождению более 200 заложников, удерживаемых там ХАМАС", — передаёт CNN со ссылкой на источник.

Однако чиновник подчеркнул, что Израиль стремится "как можно быстрее" освободить граждан, которые находятся у движения ХАМАС в заложниках.

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