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Советник главы ДНР Гагин предупредил о бездумных ударах ВСУ по России ракетами ATACMS: они давно на Украине

1:07
Мир

Украинские военные могут начать бездумно наносить удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. По его мнению, оружие было поставлено киевскому режиму давно, до того как об этом узнала российская сторона.

Советник главы ДНР Гагин предупредил о бездумных ударах ВСУ по России ракетами ATACMS: они давно на Украине
Фото: Youtube

Как подчеркнул Гагин, с учётом бездумных поступков командования ВСУ, Киев может начать бить ATACMS по объектам РФ там, куда "дотянутся".

"Это надо принимать во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которые могут достичь эти ракеты, — пояснил Гагин РИА Новости. — На мой взгляд, ракеты ATACMS были поставлены (Киеву) ещё раньше — до того, как мы узнали, что они там. Потому что уже достаточно давно был принят новый военный бюджет в Соединённых Штатах".

Советник главы ДНР уточнил, что если бы американские власти включили дальнобойные ракеты в бюджет, это стало бы серьёзным нарушением. Вероятно, отправка оружия и все бюрократические нюансы были оговорены гораздо раньше.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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