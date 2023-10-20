Мэр Киева Кличко заявил, что вошедшие в состав РФ территории уже не являются Украиной

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Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что присоединённые к России регионы уже не относятся к Украине.

Фото: facebook

Кличко ответил на вопрос о том, как будет происходить процедура голосования в рамках выборов на территориях, подконтрольных России.

"Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, — они уже не Украина, потому что представителей не будет", — объяснил глава столичного украинского города.

Он отметил, что не знает, как можно учесть данные территории при проведении выборов.