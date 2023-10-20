Елена Зеленская попросила Google сделать Крым украинским на картах

Супруга президента Украины Елена Зеленская обратилась к руковдству Google с просьбой.

Фото: Google онлайн

Первая леди Украины недовольна тем, что на интернет-картах полуостров Крым иногда обозначен как территория России.

Она призвала представителей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковой системы.

Ранее украинский военный аналитик Алексей Арестович* заявил, что "Крыма не будет".

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.