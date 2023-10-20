Супруга президента Украины Елена Зеленская обратилась к руковдству Google с просьбой.
Первая леди Украины недовольна тем, что на интернет-картах полуостров Крым иногда обозначен как территория России.
Она призвала представителей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковой системы.
Ранее украинский военный аналитик Алексей Арестович* заявил, что "Крыма не будет".
Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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В Екатеринбурге пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами "я в аду" и попросила о помощи.