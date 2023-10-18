Пашинян в Европарламенте не называл Россию "ненадёжным партнёром" — МИД Армении

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Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении в Европейском парламенте не указал Россию как "ненадёжного партнёра".

Фото: openverse

"Никакого сенсационного заявления сделано не было, ни одна страна не была упомянута в начале выступления, было сказано, что есть разочарование в наших союзниках, не было упомянуто, какие именно союзники", — сказал Ованнисян. Так он ответил на вопрос журналиста, почему Пашинян все проблемы "свалил на РФ", сообщает ТАСС.

Премьер-министр Армении выступил в Европарламенте 17 октября. Где и заявил, что союзники Армении в сфере безопасности на фоне ситуации вокруг Нагорного Карабаха якобы публично требовали смены власти в стране.

В Москве это выступление прокомментировали так: Никол Пашинян активно идёт по стопам Владимира Зеленского.

По словам высокопоставленного источника, выступление армянского премьер-министра в Европарламенте расценивается как абсолютно безответственное и провокационное, "особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений".

"Видим, как Армению пытаются превратить в Украину номер три, если считать Молдавию Украиной номер два, а Пашинян семимильными шагами идёт по пути Владимира Зеленского", — подчеркнул источник.

Армянские официальные лица вообще и премьер-министр Никол Пашинян в частности неоднократно высказывали претензии в адрес России по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.

При этом сам Пашинян в прошлом году признал, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. И власти Армении не вмешивались в происходящие там события.

Что же касается комментария заместитель министра иностранных дел Армении, то он не разъяснил, в каких же именно союзниках разочаровался и кому именно адресовал претензии Никол Пашинян.