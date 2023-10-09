Армения уклонилась от трëхсторонней встречи в Бишкеке

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Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян Общественному телевидению республики, сообщает EADaily.

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По её словам, Ереван 4 октября направил письменное уведомление Исполкому СНГ о том, что в указанном мероприятии примет участие заместитель министра иностранных дел Армении.