Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян Общественному телевидению республики, сообщает EADaily.
По её словам, Ереван 4 октября направил письменное уведомление Исполкому СНГ о том, что в указанном мероприятии примет участие заместитель министра иностранных дел Армении.
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