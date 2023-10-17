Экс-агент ЦРУ Макговерн: резня, которую допустил Зеленский, заслуживает презрения

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Экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за провоцирование вооружённого конфликта и неверные действия, из-за которых погибло большое количество людей.

Фото: CreativeCommons

Он не исключил, что в ближайшее время руководитель Украины столкнётся с безвыходной ситуацией. Как напомнил эксперт, российские подразделения начали активно продвигаться в зоне спецоперации. Это не завершится чем-то позитивным для Киева, уточнил экс-агент.

"Я считаю, что резня, которую он допустил и в которой он принял участие, в которой погибли тысячи и сотни тысяч людей из-за его решений, заслуживает презрения", — подчеркнул Макговерн в эфире Judging Freedom.

Ранее бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор обратился к сотрудникам администрации США с требованием сократить расходы на финансовую поддержку Украины. По его словам, Вашингтон должен сфокусироваться на решении внутренних проблем и улучшении экономической ситуации в стране.